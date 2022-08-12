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7 сентября, 09:32
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В Калмыкии продолжается фестивальная пора

В Калмыкии продолжается фестивальная пора

На этот раз 10 и 11 сентября пройдет степной фестиваль культуры и спорта "Кони ветра", организованный при поддержке Министерства просвещения РФ. Приурочен он к 80-летию со дня основания 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.

Состоится мероприятие на этно-площадке федерации конной стрельбы из лука за территорией Сити-Чесс - там будет работать лекторий, творческая мастерская, пройдут мастер-классы по национальной письменности «Тодо бичг» и изготовлению воздушных змеев и флажков «Ки мөрн», оберегов, а также четок из семян лотоса. Желающие смогут пострелять из лука или попробовать себя в калмыцкой и монгольской борьбе.

Фото с сайта Правительства РК.

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