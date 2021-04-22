Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветеринарные работники Калмыкии

Региональный праздник был установлен в 2008 году. В степном регионе, где животноводство является приоритетным направлением, от ежедневной и добросовестной работы ветеринаров зависят здоровье жителей республики, безопасность продуктов животного происхождения, успехи и достижения в сельском хозяйстве.

На сегодняшний день в отрасли трудятся около 500 человек, это врачи и лаборанты районных и городских ветстанций. И с каждым годом число желающих лечить животных растет. Улучшается и инфраструктура учреждений.

Так, в прошлом году в Республиканской ветлаборатории и Элистинской станции о борьбе с болезнями животных был сделан капитальный ремонт, закуплено новое диагностическое оборудование.

Подробнее об этом смотрите в нашем дневном выпуске в 14:30.