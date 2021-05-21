Капсула с землёй из посёлка Хулхута будет доставлена в Беларусь

Напомним, именно на этом месте происходили бои стратегически важного значения и были остановлены немецкие войска группы «Центр» движущиеся в астраханском направлении.

В 1942 году здесь проходили ожесточённые кровопролитные сражения. Капсула с землей с места боевой славы будет заложена в крипте Всехсвятского храма в Минске в память о защитниках Бреста. Нельзя забывать, что среди защищавших крепость были наши земляки. Память о них навечно останется в стенах храма.