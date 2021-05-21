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21 июня, 13:19
НовостиПамять

Капсула с землёй из посёлка Хулхута будет доставлена в Беларусь

Капсула с землёй из посёлка Хулхута будет доставлена в Беларусь

 Напомним,  именно на этом месте происходили бои стратегически важного значения и были остановлены немецкие войска группы «Центр» движущиеся в астраханском направлении.

В 1942 году здесь проходили ожесточённые кровопролитные сражения. Капсула с землей с места боевой славы будет заложена в крипте Всехсвятского храма в Минске в память о защитниках Бреста. Нельзя забывать, что среди защищавших крепость были наши земляки. Память о них  навечно останется в стенах храма.

 

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