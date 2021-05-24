Калмыкия на пороге третьей волны COVID-19

В республике наблюдается рост заболеваемости. По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день свыше тысячи человек госпитализированы и находятся на амбулаторном лечении. В связи с этим, решением регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлен период ограничений до 18 июля включительно. Дополнительно пришла партия вакцины «Спутник-V». Ее хватит еще для девятисот человек.

Причина новых COVID-ограничений - стабильный рост количества зараженных - более двухсот госпитализированных, еще свыше восьмисот человек на самоизоляции. В регионе под запретом массовые мероприятия, в том числе - спортивные и культурно-просветительские. Это решение оперативного штаба. Продолжают действовать и рекомендации работодателям о переводе не вакцинированных сотрудников старше 60 лет, трудящихся в Элисте и Целинном районе, на дистанционный режим. Масочный режим - обязательная норма. Как отмечают эпидемиологи, суточный прирост заболевших в регионе объясняется, в том числе и появлением новых штаммов. Если раньше, это был британский и азиатский, то в последние дни циркулирует более агрессивный – индийский. Носитель этого вируса способен заразить еще около 10 граждан.

«Активно прививаться, либо вводить ограничения. Последнее - сделает и так непростую ситуацию еще более напряженной», говорят в региональном Минздраве. Калмыкия может вновь войти в локдаун из-за стремительного роста заболеваемости и ничтожно малого числа привитых. На сегодняшний день их чуть более 40 тысяч человек. По данным ведомства, на 20 процентов увеличилось и количество зараженных среди детей. COVID-19 подтвержден у 67 школьников. В эти дни дополнительные места развернули на базе Яшкульской ЦРБ и в инфекционной больнице.

Между тем, не все носят защитные повязки в помещениях. А на улице большинство граждан требования не исполняют. Тем не менее, на фоне роста заболеваемости желающих получить вакцину стало больше.

Вакцина, как и соблюдение мер безопасности, необходима. Если не следовать правилам, ситуация может ухудшиться, значит, мы сами закрываем себе путь к выходу из пандемии. Например, несколько регионов уже ужесточили ограничения. Но медики готовы к любому развитию ситуации. А в помощь жителям Элисты по субботам в центре столицы и в микрорайонах будут размещены передвижные пункты вакцинации. Продолжается прививочная кампания и в районах.