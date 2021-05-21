Делегация медработников степного региона вылетела в Бурятию

Для калмыцких врачей это уже вторая поездка к братскому народу за период пандемии. Под руководством Игоря Бокушева, чей стаж работы составляет 34 года, наша делегация в составе двух медсестёр-анестезистов и двух врачей-реаниматологов-анестезиологов будет оказывать практическую помощь в красной зоне бурятских госпиталей.

Стоит отметить, что каждый из членов делегации имеет большой опыт работы с больными коронавирусом.