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21 июня, 12:27
НовостиЗдравоохранение

Делегация медработников степного региона вылетела в Бурятию

Делегация медработников степного региона вылетела в Бурятию

 Для калмыцких врачей это уже вторая поездка к братскому народу за период пандемии. Под руководством Игоря Бокушева, чей стаж работы составляет 34 года, наша делегация в составе двух медсестёр-анестезистов и двух врачей-реаниматологов-анестезиологов будет оказывать практическую помощь в красной зоне бурятских госпиталей.

 Стоит отметить, что каждый из членов делегации имеет большой опыт работы с больными коронавирусом.

 

 

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