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25 августа, 12:17
НовостиСтроительство

Часть дороги «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» будет отремонтирована

Часть дороги «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» будет отремонтирована

Об этом сообщает Минстрой Калмыкии. Накануне заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Санал Валетов и специалист отдела дорожного хозяйства Ким Бамбушев провели рабочий выезд на участок этой дороги с 0 по 3,22 км.

В результате осмотра составлен Акт обследования соблюдения гарантийных обязательств. Требование произвести ремонт асфальтобетонного покрытия и ремонт дорожного водоотводного лотка будет направлено в подрядную организацию.

Фото из телеграм-канала Минстроя РК.

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