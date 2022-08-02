Часть дороги «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» будет отремонтирована

Об этом сообщает Минстрой Калмыкии. Накануне заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Санал Валетов и специалист отдела дорожного хозяйства Ким Бамбушев провели рабочий выезд на участок этой дороги с 0 по 3,22 км.



В результате осмотра составлен Акт обследования соблюдения гарантийных обязательств. Требование произвести ремонт асфальтобетонного покрытия и ремонт дорожного водоотводного лотка будет направлено в подрядную организацию.



Фото из телеграм-канала Минстроя РК.