Калмыкия заняла 75-е место в рейтинге регионов по доступности покупки жилья в ипотеку

Доля семей, которые могут приобрести жильё в кредит, на август этого года составила около 16%. Это на 1% больше, чем в прошлом. Такие данные приводит РИА Новости. На последних строчках расположились также Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан с показателями, не превышающими 10%.

Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку здесь могут около 60% семей.