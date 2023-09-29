2 октября, 14:12
Калмыкия заняла 75-е место в рейтинге регионов по доступности покупки жилья в ипотеку
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Доля семей, которые могут приобрести жильё в кредит, на август этого года составила около 16%. Это на 1% больше, чем в прошлом. Такие данные приводит РИА Новости. На последних строчках расположились также Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан с показателями, не превышающими 10%.
Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку здесь могут около 60% семей.