Калмыкия стала одним из самым популярных осенних направлений внутреннего туризма

Рейтинг составили эксперты одного из агрегаторов путешествий. В топ-5 направлений по количеству приобретенных туров вошли также: Московская, Челябинская, Свердловская и Владимирская области, сообщает пресс-служба Министертва культуры и туризма.

При этом наибольшей популярностью среди туристов пользуются экскурсии-дегустации, в рамках которых гости не только знакомятся с местной культурой, но и пробуют продукцию, и принимают участие в мастер-классах.

По прогнозам экспертов, популярность внутреннего туризма по сравнению с прошлым годом вырастет. Увеличение туристического потока составит около 20%.