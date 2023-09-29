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2 октября, 14:46
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Калмыкия стала одним из самым популярных осенних направлений внутреннего туризма

Калмыкия стала одним из самым популярных осенних направлений внутреннего туризма

Рейтинг составили эксперты одного из агрегаторов путешествий. В топ-5 направлений по количеству приобретенных туров вошли также: Московская, Челябинская, Свердловская и Владимирская области, сообщает пресс-служба Министертва культуры и туризма.

При этом наибольшей популярностью среди туристов пользуются экскурсии-дегустации, в рамках которых гости не только знакомятся с местной культурой, но и пробуют продукцию, и принимают участие в мастер-классах.

По прогнозам экспертов, популярность внутреннего туризма по сравнению с прошлым годом вырастет. Увеличение туристического потока составит около 20%.

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