2 октября, 20:10
 18 °C
103,87
98,48
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 октября, 13:52
Новости

Калмыкия войдет в число пилотных регионов в освоении новых технологий РОСНАНО

Калмыкия войдет в число пилотных регионов в освоении новых технологий РОСНАНО

Об этом было заявлено на встрече делегации компании во главе с президентом Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николаем Володиным с руководителями органов исполнительной власти степного региона.

В ходе диалога, участники акцентировали внимание на преимуществах республики – это уникальное географическое положение и богатый природный потенциал, которые можно использовать для развития новых экономических секторов и привлечения инвестиций в регион.

Применение перспективных технологий возможны в здравоохранении, сельском хозяйстве, в сфере утилизации и ликвидации отходов. По итогам стороны договорились о запуске пилотов по соответствующим направлениям в здравоохранении и экологии.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия