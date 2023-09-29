Калмыкия войдет в число пилотных регионов в освоении новых технологий РОСНАНО

Об этом было заявлено на встрече делегации компании во главе с президентом Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николаем Володиным с руководителями органов исполнительной власти степного региона.

В ходе диалога, участники акцентировали внимание на преимуществах республики – это уникальное географическое положение и богатый природный потенциал, которые можно использовать для развития новых экономических секторов и привлечения инвестиций в регион.

Применение перспективных технологий возможны в здравоохранении, сельском хозяйстве, в сфере утилизации и ликвидации отходов. По итогам стороны договорились о запуске пилотов по соответствующим направлениям в здравоохранении и экологии.

Фото: Правительство Республики Калмыкия