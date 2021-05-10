В Калмыкии успешно реализуются проекты инициативного бюджетирования

Напомним, их суть – вовлечение и участие жителей в благоустройстве территорий, на которых они проживают. Один из ярких примеров – открытие новой детской площадки «Хутор сити» в посёлке Большой Царын. Стоимость проекта составила миллион рублей, из которых 648 выделено из республиканского бюджета. Новая площадка стала отличным подарком для детей и родителей в преддверии Международного дня защиты детей.