Определены темы итогового сочинения при сдаче ЕГЭ

1 декабря выпускникам предстоит написать итоговое сочинение. Министерство образования Республики Калмыкия опубликовало основные направления тем в этом учебном году.

Первая из них - человек путешествующий: дорога в жизни человека. Здесь можно будет обратиться к приключениям литературных героев, запискам путешественников, фантазийным перемещениям во времени и пространстве, можно взять за основу и жизненный путь человека.

Вторая тема посвящена цивилизации и технологиям - это рассуждения о научно-техническом прогрессе, его влиянии на человека и окружающий мир. Приводить примеры можно из философской, научной, публицистической, критической и мемуарной литературы. Оправданно также обращение к художественным произведениям, в которых присутствует мотив научных открытий.

Третья тема вечная - преступление и наказание. В рамках этого направления можно будет использовать не только роман Федора Достоевского, но и другие произведения, затрагивающие эту проблему.

Вопрос гражданина - кому на Руси жить хорошо? Здесь выпускникам стоит выразить свои мысли о понятии "гражданин", об общественной справедливости и личной ответственности, о счастье и долге.

В рамках последней темы юноши и девушки могут поделиться своим мнением о произведениях различных видов искусства, например, о литературе, спектаклях, музыке или кино.