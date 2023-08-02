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3 августа, 09:51
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Сегодня отмечается день арбуза

Сегодня отмечается день арбуза

В Калмыкии это самая популярная ягода в жаркий летний период. Сезон продажи арбузов в самом разгаре. Их много на рынках и стихийных торговых точках Элисты. А чтобы полосатое лакомство принесло пользу организму, а не вред стоит придерживаться простых правил при выборе.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют не покупать их вдоль автодорог из необорудованных торговых мест. Поскольку они могут впитать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. И еще строго запрещено вырезать кусочек на пробу, так как частички почвы, пыль могут попасть внутрь плода, что может привести к кишечной инфекции.

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