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6 июня, 13:40
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Калмыкия вошла в число регионов с минимумом жителей с доходом выше среднероссийского уровня

Калмыкия вошла в число регионов с минимумом жителей с доходом выше среднероссийского уровня

В антирейтинг также вошли: Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Тыва, Марий Эл, Хакасия, Курганская область. Об этом сообщает информагентство ТАСС, используя исследования аудиторско-консалтинговой сети. При этом, в целом по стране доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. рублей, то есть выше среднероссийского уровня, в прошлом году увеличилась. Если в 21-м году таких людей насчитывалось около 44-х млн человек, то в 22-м – уже свыше 53-х млн человек.

Максимальная часть населения с уровнем доходов выше среднероссийского, согласно исследованию, проживает на Чукотке, Ямале, в Москве, Магаданской области и Ненецком автономном округе.

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