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6 июня, 09:21
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Ансамбль «Алтн» стал лауретом «Российской школьной весны»

Ансамбль «Алтн» стал лауретом «Российской школьной весны»

Первый в России масштабный фестиваль непрофессионального ученического творчества проходил в Ставрополе с 1 по 5 июня. Республику представляли детский образцово-художественный ансамбль «Алтн» и вокальная группа столичной «СОШ №8 имени Номто Очирова». «Алтн» стал лауреатом 2 степени в танцевальном направлении «Современная хореография». Сообщается в телеграм-канале Республиканского цента молодёжи.

Отметим, это первая победа у представителей республики в этом направлении в таком масштабном проекте.

Фото: Республиканский центр молодежи

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