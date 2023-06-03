Ансамбль «Алтн» стал лауретом «Российской школьной весны»

Первый в России масштабный фестиваль непрофессионального ученического творчества проходил в Ставрополе с 1 по 5 июня. Республику представляли детский образцово-художественный ансамбль «Алтн» и вокальная группа столичной «СОШ №8 имени Номто Очирова». «Алтн» стал лауреатом 2 степени в танцевальном направлении «Современная хореография». Сообщается в телеграм-канале Республиканского цента молодёжи.



Отметим, это первая победа у представителей республики в этом направлении в таком масштабном проекте.



Фото: Республиканский центр молодежи