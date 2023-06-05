Подписано соглашение между Тимуром Гаваевым и генеральным директором «Минского тракторного завода» Виталием Вовком

Встреча прошла в рамках 33 Международной выставки "БелАгро-2023". Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, сельскохозяйственный парк Калмыкии сегодня составляет 3,5 тыс. тракторов, из которых 70 % - белорусского производства. Машины Минского тракторного завода пользуются большим спросом у аграриев республики. Ежегодно приобретается около 60 единиц этой техники. Обновление парка позволит нарастить объемы производства овощей, бахчевых, риса, картофеля, а также сократить издержки в животноводстве, что положительно скажется на объемах производства мяса и шерсти.

Напомним, в марте Тимур Гаваев был в Минске в составе делегации, которую возглавил Бату Хасиков. Тогда Глава Калмыкии встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По итогам встречи Бату Хасиков отметил, что помимо сотрудничества в сфере АПК, ещё одно перспективное направление - строительство. В Калмыкии возводят много социальных объектов, жилья, дорог. Поэтому участники обсудили возможность поставок цемента из Беларуси. Александр Лукашенко заявил о заинтересованности и в организации рейса по маршруту Элиста – Минск.

Белорусская сторона готова обсуждать предоставление эксклюзивных преференций для российских авиакомпаний. Представители двух республик обсудили также вопросы сотрудничества в сфере образования, культуры, спорта, туризма и торговли.