Калмыкия вошла в число пилотных регионов, где возможна реализация проекта по развитию глубокой переработки шерсти

Об этом в ходе заседания Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации в Минводах заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В числе пилотных также Дагестан, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.

В своём выступлении вице-премьер Правительства Калмыкии Дмитрий Трапезников отметил, что сегодня ставка за тонкорунную шерсть составляет 10 тыс. руб. за 1 тонну, но это недостаточная мера поддержки животноводов. А потому предложил применить повышающий коэффициент увеличения показателя при распределении средств, а именно - с 1 до 1,5 для субъектов с низким уровнем социально- экономического развития, в число которых входит и степная республика.

Еще одно предложение- при распределении средств при оказании поддержки перерабатывающим предприятиям учитывать показатель объёма произведённой и реализованной шерсти. Президиум заседания Совета идеи поддержал, Минсельхозу России рекомендовано внимательно их изучить и учесть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.