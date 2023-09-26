Накануне стартовал Финал VIII Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников в МДЦ «Артек»

Мероприятие собрало 501 обладателя золотых знаков отличия ГТО из 63 регионов страны. В отборочных соревнованиях приняли участие свыше 300 тысяч учащихся.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин,он поздравил юных физкультурников с приездом в Международный детский центр и пожелал успехов в соревнованиях.

Напомним,от Республики Калмыкия за звание лучших борется сборная в составе 8 человек.

В течение следующей недели наши ребята выступят в разных видах соревновательной программы: плавании, стрельбе из винтовки, беге на длинные и короткие дистанции, гибкости и других нормативах.

Фестиваль будет проходить с 28 сентября по 6 октября. Совсем скоро мы узнаем имена сильнейших школьников страны!

Видео: Правительство Республики Калмыкия