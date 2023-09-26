Сотрудники полиции задержали курьера-мошенника, похитившего у двух пенсионерок из Калмыкии денежные средства по схеме «Родственник в беде»

26 сентября в дежурную часть Отдела МВД России по Целинному району обратилась 88-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила 226 000 рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, будто ее дочь спровоцировала ДТП, и теперь ей необходимы деньги для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

Пенсионерка поверила аферисту и передала все свои сбережения прибывшему курьеру.

Аналогичное заявление поступило на следующий день в полицию от 80-летней элистинки. Пенсионерка была уверена, что помогает внучке, и передала курьеру 300 000 рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г.Элисте, Отдела МВД России по Целинному району, республиканского МВД, во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Ростовской области, задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Астраханской области.

Сотрудники полиции установили, что предложение незаконного заработка задержанный получил в одном из мессенджеров. Похищенные у пенсионеров деньги молодой человек переводил своим «нанимателям», но с каждой полученной суммы «курьер» оставлял себе определенный процент.

Подозреваемый, выполнив «заказ» куратора, выехал в соседний регион, но по пути следования были задержан сотрудниками Госавтоинспекции и оперативными сотрудниками.

Следователями в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На время следствия фигурант заключен под стражу. В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории республики и других субъектов Российской Федерации.

Фото: МВД по Республике Калмыкия