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12 января, 17:28
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Калмыкия вошла в число 26 регионов-лидеров по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид

Калмыкия вошла в число 26 регионов-лидеров по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид

В регионе переведено уже 78 услуг, из них большая часть - социально значимые.

Всего до 2024 года в Минцифре республики планируют перевести в электронный формат 80 массовых социально-значимых услуг. Также в ведомстве сообщили, за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано почти 13 тысяч дистанционных обращений за получением массовых социально-значимых услуг.

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