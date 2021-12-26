12 января, 17:28
Калмыкия вошла в число 26 регионов-лидеров по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид
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В регионе переведено уже 78 услуг, из них большая часть - социально значимые.
Всего до 2024 года в Минцифре республики планируют перевести в электронный формат 80 массовых социально-значимых услуг. Также в ведомстве сообщили, за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано почти 13 тысяч дистанционных обращений за получением массовых социально-значимых услуг.