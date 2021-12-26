Президент поддержал инициативы «Единой России» по социальной газификации

Они помогут выполнить программу в установленные сроки – до конца 2022 года. В ходе сегодняшнего совещания с Правительством Владимир Путин поддержал предложения по реализации программы социальной газификации, которые озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В первую очередь - чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.

«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации, во многом, зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти», - подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, поставленная Президентом задача – подключить до конца года всех желающих – является приоритетной для партии.

«Для ее решения «Единая Россия» задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», - сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что «Единая Россия», Правительство и «Газпром» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас, в среднем по стране, она составляет 94 тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке Правительства, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.

Владимир Путин одобрил инициативы и поручил Правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы социальной газификации.

Напомним, летом прошлого года Президент подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.