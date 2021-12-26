Эпидемиологи бьют тревогу. У страны есть две недели для подготовки к новой волне COVID

О невозможности избежать эпидподъёма заявила сегодня и Татьяна Голикова на встрече Президента с кабинетом министров. По словам вице-премьера, это связано с высокой заразностью штамма «омикрон». В связи с этим, Глава государства Владимир Путин потребовал в ближайшие дни обеспечить готовность больничной сети и промышленности к приходу нового типа вируса.

Также следует наращивать темпы тестирования и вакцинирования. Правительство до конца недели должно подготовить предложения по дополнительным мероприятиям по противодействию «омикрону».