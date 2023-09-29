Прокуратура г.Элисты выявила нарушение стандартов оснащения медицинского учреждения

Установлено, что БУ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн» не соответствует стандартам оснащения.

В отделении отсутствуют: система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке, нож (иглы) парацентезный штыкообразный, иглы для стернальной пункции, стабилограф (устройство для диагностики функции равновесия), эхоэнцефалоскоп, персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации. В части оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями отсутствуют: временный электрокардиостимулятор, бодиплетизмограф, аппарат для объемной сфигмографии, кардио-респираторный комплекс, аппарат для регистрации вызванных потенциалов, медленных потенциалов, тренажер реабилитационный.

Кроме этого, в стационарных условиях отсутствует возможность оказания психолого-психотерапевтической помощи пациентам.

В целях восстановления прав и законных интересов граждан на охрану здоровья и оказания медицинской помощи прокуратура главному врачу медицинского учреждения внесла представление.

Устранение нарушений взято прокуратурой города на контроль.