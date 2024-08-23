Калмыкия в пятерке лидеров среди регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Рейтинг возглавляет Санкт-Петербург, Новосибирская область, Москва и Республика Калмыкия. Такие данные предоставили Эксперты РИА Новости. Они провели исследование и составили рейтинг по степени вовлеченности населения в бизнес.

В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в прошлом году.