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26 августа, 12:44
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Калмыкия в пятерке лидеров среди регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Калмыкия в пятерке лидеров среди регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Рейтинг возглавляет Санкт-Петербург, Новосибирская область, Москва и Республика Калмыкия. Такие данные предоставили Эксперты РИА Новости. Они провели исследование и составили рейтинг по степени вовлеченности населения в бизнес.

В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в прошлом году.

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