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26 августа, 08:56
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Рифат Сабитов: «У каждого, кто выкладывает в сеть информацию, должна быть ответственность»

Рифат Сабитов: «У каждого, кто выкладывает в сеть информацию, должна быть ответственность»

В эти минуты в Москве в рамках XXVIII Международного конгресса НАТ проходит пленарное заседание «Казнить нельзя помиловать».

В качестве спикеров приглашены представители Государственной Думы РФ, Минцифры России, Общественной палаты России, Роскомнадзора, ФАС, РТРС, федеральных и региональных телерадиокомпаний, компаний-медиаизмерителей, профильных ассоциаций.

В повестке - вопрос, кого можно считать журналистами и чем отличается ТВ от новых СМИ, куда входят интернет-сообщества и блогеры.

Своё видение проблемы озвучил заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента, председатель комиссии по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов.

По его мнению, с точки зрения контента границы между традиционным ТВ и новыми медиа стираются. Тем не менее продукт, который делают на ТВ, отвечает всем требованиям и его можно увидеть во всех средах. Но в отличии от ТВ блогеры не несут никакой ответственности за распространяемую ими информацию.

«У каждого человека, который какое-то свое мнение выбрасывает в общественное пространство, должна быть определенная ответственность. Потому что слово имеет определенные последствия, особенно сегодня. И мы создали координационный совет при нашей комиссии в Общественной палате, который объединяет, в том числе, и блогеров. Вместе мы пытаемся найти приемлемые для общества правильные методы и направления работы», - отметил Рифат Сабитов.

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