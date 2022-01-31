В России и еще в нескольких странах сегодня отмечают День кошек

Хотя во многих других – он приходится на другую дату. Но, в любом случае, чествование четвероногих проводится с целью привлечь к ним внимание. Ведь случаев недоброго, а, порой, и жесткого обращения с этими животными, немало. Сегодня наш корреспондент Татьяна Шолохова пообщалась с теми, кто взял ответственность за пушистых, усатых и полосатых.

Красивый ухоженный рыжий кот уже больше недели живет в квартире Юлии Очировой. Элистинка приютила животное, которое явно было разлучено с хозяином. Не уличный. Кот кастрирован, приучен к лотку и ест только сухой корм. На объявление Юлии и фото в соцсетях, никто пока не отозвался.

У Юлии есть еще две кошки и кот. У каждой – такая же непростая судьба. Масю семье Очировых подкинули еще новорождённым котенком. Женщина обогрела, накормила, вылечила животное. Выпустить назад на улицу уже не смогла. А осенью подобрала еще одного кота, который мог просто погибнуть. Юлия рассказывает, что кошки чувствуют себя равными с людьми. Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, без окриков и приказов, а объяснять и даже поощрять за хорошее поведение.

Чаще всего, люди заводят дома обычных уличных кошек. А потому, главное - вовремя сделать все необходимые прививки. А еще, чтобы еда была свежей и натуральной. По словам ветврача Цедена Кикеева, в последнее время все чаще приходится иметь дело с выброшенными на улицу измученными кошками.

Хотя и любят кошки гулять сами по себе, они считаются животными ласковыми и добрыми. А еще говорят, что обладают магическими свойствами, могут лечить болезни. Потому, нам надо отвечать тем же: добротой и милосердием.