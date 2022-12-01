20 апреля, 17:54
 19 °C
89,46
81,62
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 апреля, 14:35
Новости

С сегодняшнего дня жителям поселка Привольный Яшкульского района доступна качественная медицинская помощь

С сегодняшнего дня жителям поселка Привольный Яшкульского района доступна качественная медицинская помощь

Здесь накануне открылся новый офис врача общей практики. Современное здание было построено в рамках нацпроекта " Здравоохранение" и при содействии главы региона. Здесь созданы все необходимые условия для комфортной работы докторов и пребывания пациентов. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи -одно из главных направлений федерального проекта.

Кстати, врач отделения Ногана Долдаева - участница программы "Земский доктор". Трудится здесь с этого года. А у медсестры Людмилы Тюрбеевой стаж - более 20 лет.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия