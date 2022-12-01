С сегодняшнего дня жителям поселка Привольный Яшкульского района доступна качественная медицинская помощь

Здесь накануне открылся новый офис врача общей практики. Современное здание было построено в рамках нацпроекта " Здравоохранение" и при содействии главы региона. Здесь созданы все необходимые условия для комфортной работы докторов и пребывания пациентов. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи -одно из главных направлений федерального проекта.



Кстати, врач отделения Ногана Долдаева - участница программы "Земский доктор". Трудится здесь с этого года. А у медсестры Людмилы Тюрбеевой стаж - более 20 лет.