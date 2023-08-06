2 участника спецоперации – сироты стали обладателями новой жилплощади

Ключи от долгожданных квартир вручили вице- премьер калмыцкого Правительства Наран Кюкеев и Атаман калмыцкого округа Всевеликого войска Донского, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Чимид Джангаев. Как нам сообщила пресс-служба Правительства, квартиры были приобретены профильным ведомством из специализированного фонда.

По данным республиканского кабмина, обеспечение жильем этой категории граждан - приоритетная задача, которая в республике реализуется последовательно.

Фото: Правительство Республики Калмыкия