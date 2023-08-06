8 августа, 17:36
 38 °C
105,44
96,08
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 августа, 14:33
Новости

2 участника спецоперации – сироты стали обладателями новой жилплощади

2 участника спецоперации – сироты стали обладателями новой жилплощади

Ключи от долгожданных квартир вручили вице- премьер калмыцкого Правительства Наран Кюкеев и Атаман калмыцкого округа Всевеликого войска Донского, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Чимид Джангаев. Как нам сообщила пресс-служба Правительства, квартиры были приобретены профильным ведомством из специализированного фонда.

По данным республиканского кабмина, обеспечение жильем этой категории граждан - приоритетная задача, которая в республике реализуется последовательно.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия