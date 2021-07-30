Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Как сообщили в калмыцком Управлении Федеральной службы государственной статистики, жители республики смогут принять в ней участие посредством единого портала Госуслуг до 8 ноября. Также будет возможность сделать это и на переписных участках, расположенных на территории МФЦ. Татьяна Шолохова сегодня узнала все подробности.

Жительница Элисты Любовь Маркина уже сейчас готовится принять участие во всероссийской переписи населения. Изучает способы, которыми можно будет это сделать. В итоге решила, что заполнит бланк на портале Госулуг.

Не сомневаются в необходимости принять участие в таком важном деле и другие жители республики. Удобный способ найдется для каждого. Кому-то сподручнее сделать это в интернете, кто-то будет ждать переписчиков дома.

Переписаться самостоятельно онлайн на портале Госуслуг жители России старше 14 лет смогут с 15 октября по 8 ноября. Для удобства будут оборудованы пункты и в многофункциональных центрах. 2 в Элисте, по одному в Лагани, Городовиковске и в селе Троицкое.

Заполнить бланки переписи через терминалы можно будет также во всех населённых пунктах, где есть МФЦ. Для этой работы планируется привлечь 45 волонтеров. У каждого переписчика будет три формы бланков переписных листов.

В бланке формы "Л" содержится 23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в России: пол, возраст, занятость, владение языками. В бланке формы П перечислены десять вопросов о жилище, в том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число комнат. Бланк формы "В" для временно находящихся в России иностранцев. Предварительные итоги переписи населения будут подведены в апреле, а окончательные – в 4-м квартале 2022-го года.