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2 октября, 14:59
Новости

Стали известны имена победителей и призеров первенства республики по шахматам

Стали известны имена победителей и призеров первенства республики по шахматам

В церемонии награждения приняли участие заместитель Министра физической культуры и спорта Калмыкии Аксен Тямисов, президент Федерации шахмат, министр цифрового развития республики Алексей Этеев и другие официальные лица.

Напомним, что в мероприятии, состоявшемся в Элисте на базе Регионального центра подготовки сборных команд Ойрат-Арена, приняли участие свыше 100 юных шахматистов. Это представители калмыцкой столицы и 6 районов: Лаганского, Городовиковского, Целинного, Юстинского, Черноземельского и Кетченеровского.

Фото: Школа шахмат Калмыкии

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