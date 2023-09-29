Стали известны имена победителей и призеров первенства республики по шахматам

В церемонии награждения приняли участие заместитель Министра физической культуры и спорта Калмыкии Аксен Тямисов, президент Федерации шахмат, министр цифрового развития республики Алексей Этеев и другие официальные лица.

Напомним, что в мероприятии, состоявшемся в Элисте на базе Регионального центра подготовки сборных команд Ойрат-Арена, приняли участие свыше 100 юных шахматистов. Это представители калмыцкой столицы и 6 районов: Лаганского, Городовиковского, Целинного, Юстинского, Черноземельского и Кетченеровского.

Фото: Школа шахмат Калмыкии