Калмыкия среди лидеров по внедрению системы портала «Госуслуги»

В 2022 году Правительство страны добавит еще 100 новых сервисов. Удаленно можно будет получить услуги, которые раньше были доступны только на сайтах субъектов или вообще не предоставлялись в электронном виде.

В Калмыкии в такой формат переведено уже 78 государственных и муниципальных услуг, из них большая часть - социально значимые.

Список пополнят 100 новых пунктов, в том числе: назначение некоторых пособий на детей, проведение техосмотра, регистрация прав на недвижимость, прием налоговых деклараций, получение различных лицензий и разрешений. Регионы смогут разместить на портале дополнительные услуги по аттестации педагогов, признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, предоставлению бесплатного жилья,

согласованию перепланировки квартир, выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках самих субъектов и сайтах профильных ведомств либо вовсе не предоставлялись в электронной форме.

Еще один способ получить госуслугу по принципу одного окна - многофункциональные центры. В Калмыкии за 2021 год таким образом было обработано более 25 000 заявлений. Ежедневно только в Элисте регистрируется до 1000 обращений. В 2022 году планируется продолжить работу по заданным направлениям

Изменения, которые проводит Правительство в сфере предоставления госуслуг через портал или многофункциональные центры, направлены на формирование простой и удобной среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги без очередей и соблюдая меры безопасности.