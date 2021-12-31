Какие изменения ждут россиян в новом году?

Жители Калмыкии встретили главный праздник.

За новогодним столом провожали старый год и встречали новый. Какие изменения он принес для жителей страны мы рассказываем в нашем дайджесте.

1. Так, страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут увеличены на 5,9%. Пенсионерам, живущим в сельской местности, если они отработали 30 и более лет в селе, выплатят надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты.

2. Теперь некоторые соцвыплаты можно получить дистанционно. С 1 января гражданам, претендующим на пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком больше не нужно писать заявления. Назначать и выплачивать пособия будет ФСС.

3. А еще минимальный размер оплаты труда увеличат более чем на 1 тысяч рублей в Новом году он составит 13 890 рублей.

С 1 января семьи с двумя и более детьми будут освобождены от уплаты 13% НДФЛ при продаже жилья

4. Россиянам будут выдавать сертификаты о перенесенном COVID-19 по уровню антител. А Медицинские полисы переведут в цифровой формат.

5. С 1 января 2022 года можно получить налоговый вычет на спортивные занятия. Для вычета можно указать все суммы, потраченные на занятия спортом за себя и детей в возрасте до 18 лет. Максимальная сумма, с которой можно получить компенсацию, составляет 120 тысяч рублей в год. Она включает не только расходы на фитнес, но и другие траты, за которые положен вычет, в частности, обучение или лечение.

Таким образом, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составит 15,6 тысяч рублей в год.