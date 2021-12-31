В 2022 году вступает в силу ряд законов

Сегодня в интервью "Вести Калмыкия" о них расскажет руководитель регионального Росреестра Дольган Буватинов.

Они касаются строительства индивидуальных домов, кадастровой оценки и аварийных домов. С 1 марта будет разрешено строить индивидуальное жилье на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для будет вносить сведения об аварийности многоквартирных домов.

Если дом или квартира признаются аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а также непригодными для проживания, это должно обязательно отражаться в сведениях ЕГРН.

И еще одно важное нововведение. Впервые в 2022 году одновременно по всей стране пройдет массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков, не зависимо от категории. Ранее кадастровая оценка проходила один раз в 4 года.

Комментарии руководителя регионального Росреестра Дольгана Буватинова смотрите сегодня в вечернем выпуске "Вести Калмыкия"