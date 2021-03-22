Итоги своего рабочего визита члены комитетов Совета Федерации подвели на совещании с региональным с Правительством

Ход реализации Индивидуальной программы развития Калмыкии они признали интенсивным. За прошлый год удалось выполнить намеченные задачи практически на 100 процентов. Но впереди еще много работы.

Начиная совещание, Глава региона отметил, что по итогам личной встречи с сенаторами, он убедился в их неподдельном интересе к жизни республики и готовности содействовать - и в реализации дорожной карты, и в социально-экономическом развитии Калмыкии.

Далее Бату Хасиков предложил изменить формат совещания, сделать менее официальным. Как отметили сенаторы и члены Правительства, несмотря на то, что макроэкономическую ситуацию в регионе можно назвать относительно стабильной, остается несколько острых вопросов. Так, особое внимание и члены Совета Федерации и руководство Калмыкии уделили тарифам на электроэнергию для предпринимателей, как одному из сдерживающих факторов.

Председатель правительства Юрий Зайцев пояснил, что сейчас не удается отрегулировать этот тариф из-за небольшого количества промышленных предприятий, но работа в этом направлении уже ведется.

Среди вопросов, которые обсудили - и дороги. Согласно программе развития, к 2024 году 85 процентов трасс городской агломерациидолжны быть приведены в порядок. А вот с чистой питьевой водой не так все просто. На ввод в эксплуатацию Ики-бурульского группового водопровода необходимо почти 2 миллиарда рублей. Глава республики поручил правительству рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать это скорее. Проблем с поиском подрядчиков, по его словам, быть не должно. Индивидуальный план развития включает в себя также строительство Госпиталя ветеранов войн, Комплексного центра социального обслуживания населения, онкологического корпуса Ресбольницы и других социально значимых объектов. На реализацию этих проектов в нынешнем году выделено 5 миллиардов рублей. По итогам проверок всех 10 регионов, вошедших в план развития, будет сформирован окончательный документ, который в конце весенней сессии будет представлен Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.