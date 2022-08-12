В поселке Нарта Приютненского района увековечили память участника спецоперации

В честь выпускника Нартинской школы Санала Цебикова была установлена мемориальная доска. На митинге-реквиеме присутствовали глава района Басан Манжиков, министр культуры республики Саглара Тюрбеева, близкие и родные воина, жители посёлка. Участники выпустили в небо белые шары, затем зажгли свечу и почтили память земляка-героя минутой молчания.



Фото из аккаунта Администрации Приютненского РМО.