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5 сентября, 09:09
НовостиПамять

В поселке Нарта Приютненского района увековечили память участника спецоперации

В поселке Нарта Приютненского района увековечили память участника спецоперации

В честь выпускника Нартинской школы Санала Цебикова была установлена мемориальная доска. На митинге-реквиеме присутствовали глава района Басан Манжиков, министр культуры республики Саглара Тюрбеева, близкие и родные воина, жители посёлка. Участники выпустили в небо белые шары, затем зажгли свечу и почтили память земляка-героя минутой молчания.

Фото из аккаунта Администрации Приютненского РМО.

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