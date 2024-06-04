Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность жителя РК, причастного к пропаганде деятельности запрещенных в России террористических организаций

По данным следствия 21-летний студент КалмГУ посредством созданного им аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» неоднократно размещал высказывания, содержащие признаки пропаганды массовых убийств.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Пропаганда терроризма»). Решением суда элистинец заключен под стражу.

В настоящее время Управлением проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния.

Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия.