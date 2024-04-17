Калмыкия присоединится ко Всероссийской Вахте Памяти-2024

Она стартует уже 20 апреля и объединит более 50 тысяч поисковиков, которые выйдут в полевые поисковые экспедиции. Как сообщили в Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия», они уже обследовали местность на Хулхутинском рубеже, уточнили фамилии по спискам на мемориальных плитах, наметили маршруты движения отрядов, предварительно исследовали территории поисковых работ и определили места базовых и временных лагерей.