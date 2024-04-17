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19 апреля, 09:58
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Региональный Минздрав отреагировал на публикацию в соцсетях

Региональный Минздрав отреагировал на публикацию в соцсетях

Она связана с обращением медработников районной больницы, касающегося социальных выплат по Постановлению Правительства от 20 марта текущего года. В ближайшее время состоится встреча руководства министерства, профсоюзной организации работников здравоохранения республики с коллективом больницы.

Для оценки уровня оплаты труда были запрошены сведения о начислениях зарплаты. Как нам сообщили в профильном ведомстве, Минздравом России доведены средства в размере более 430 млн руб. на погашение кредиторской задолженности и финансового оздоровления.

Сумма будет распределена между больницами республики до конца текущего месяца.

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