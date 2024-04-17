Жители Калмыкии смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в патриотической акции Диктант Победы

Это самый массовый исторический тест, который ежегодно проходит более чем в 50 странах мира. Его цель - сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

Присоединиться к диктанту можно как в онлайн формате, так и очно. Мероприятие пройдёт на нескольких площадках.

Победители получат шанс поучаствовать в Параде Победы на Красной Площади. Все желающие могут присоединиться к акции до 26 апреля.