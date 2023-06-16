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19 июня, 10:45
Новости

Калмыкия присоединится к 34-му Всемирному олимпийскому дню, который состоится 24 июня в Калмыкии

Калмыкия присоединится к 34-му Всемирному олимпийскому дню, который состоится 24 июня в Калмыкии

В Элисте основными площадками проведения станут стадион “Восточный” в 8 микрорайоне. Там пройдет массовая олимпийская зарядка, турниры по мини-футболу, стрит-болу, волейболу, шахматам, состязания комплекса ГТО, детские спортивные эстафеты, фотосессия с гостями республики, известными спортсменами -олимпийцами: борцом Давидом Мусульбесом и гандболистом Игорем Лавровым.

Вечером все желающие смогут принять участие в массовом легкоатлетическом забеге по улицам столицы, затем пройдет культурно-развлекательная программа в рамках Всероссийского дня молодежи. Об этом сообщает соцсети олимпсовета республики.

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