Хлеборобы Калмыкии строят планы, связанные со сбором зерновых

Планируют получить урожай не ниже уровня прошлого года”, - отметил Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Тимур Гаваев, который побывал на полях Городовиковского района. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства. Он с аграриями обсудил предстоящую уборочную кампанию, к которой они готовятся, как всегда основательно. Лишь бы погода не внесла свои коррективы. И вредители не нанесли урон посевам.

Более 150 миллионов рублей выделено растениеводам республики. Средства направят на приобретение пестицидов и удобрений.