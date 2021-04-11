Врачи-онкологи ведут прием в Кетченеровской районной больнице

В рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» сегодня узкие специалисты ведут прием пациентов в Кетченеровской районной больнице.

В статистике смертности по региону раковые заболевания занимают второе место. Единственный способ её уменьшить – ранняя диагностика. Получить ответы на интересующие вас вопросы и получить консультативно-методическую помощь специалистов можно сегодня до 14 часов дня, в 209 кабинете районной больницы