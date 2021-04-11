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30 апреля, 11:37
НовостиЗдравоохранение

Врачи-онкологи ведут прием в Кетченеровской районной больнице

Врачи-онкологи ведут прием в Кетченеровской районной больнице

В рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» сегодня узкие специалисты ведут прием пациентов в Кетченеровской районной больнице. 

 В статистике смертности по региону раковые заболевания занимают второе место. Единственный способ её уменьшить – ранняя диагностика. Получить ответы на интересующие вас вопросы и получить консультативно-методическую помощь специалистов можно сегодня до 14 часов дня, в 209 кабинете районной больницы

 

 

 

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