Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил контролировать работу всех социальных объектов республики

В Калмыкии сохраняется штормовое предупреждение, об этом сообщает Главное Управление МЧС по Республике Калмыкия.

Глава Калмыкии отметил, что ситуация в регионе контролируется: «Наиболее сложная обстановка в Яшалтинском и Городовиковском районах и в некоторых районах Элисты - частичное отключение электроэнергии из-за ветра. На местах работают ремонтные бригады и спецтехника. Постепенно все восстанавливаем».

Также он сообщил, что в пятницу, 25 марта, в республике введён режим повышенной готовности: «Приняли меры по профилактике непогоды. Сегодня дополнительно поручил руководителям проконтролировать бесперебойную работу всех социальных объектов».