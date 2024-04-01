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3 апреля, 09:48
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С сегодняшнего дня в России начинают действовать новые правила посуточной сдачи жилья

С сегодняшнего дня в России начинают действовать новые правила посуточной сдачи жилья

Соответствующие поправки ранее были внесены в Жилищный кодекс РФ. Согласно изменениям, сдача квартиры на сутки допустима только при соблюдении ряда условий.

Во-первых, такое жилье должно быть оборудовано счетчиками. Это позволит избежать ситуаций когда за съёмщика вынуждены платить остальные соседи.

Во-вторых, нужно будет соблюдать права и законные интересы соседей. То есть, начиная с 3 апреля, за шумных постояльцев можно будет привлечь хозяина квартиры.

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