С сегодняшнего дня в России начинают действовать новые правила посуточной сдачи жилья

Соответствующие поправки ранее были внесены в Жилищный кодекс РФ. Согласно изменениям, сдача квартиры на сутки допустима только при соблюдении ряда условий.

Во-первых, такое жилье должно быть оборудовано счетчиками. Это позволит избежать ситуаций когда за съёмщика вынуждены платить остальные соседи.

Во-вторых, нужно будет соблюдать права и законные интересы соседей. То есть, начиная с 3 апреля, за шумных постояльцев можно будет привлечь хозяина квартиры.