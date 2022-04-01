Калмыкия получит из федерального бюджета 115 миллионов рублей на медоборудование

Средства пойдут на оснащение стационарного отделения реабилитации взрослых с нарушением функции центральной нервной системы ресбольницы им. Жемчуева. Это современные тренажеры, системы электромагнитной стимуляции, роботизированный комплекс для реабилитации нижних конечностей и другое физиотерапевтическое оборудование – всего 15 наименований.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина России Михаил Мишустин. Всего же регионам на оснащение медорганизациям современным оборудованием будет выделено 8,8 млрд рублей. Финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».