Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Юрий Зайцев стал для Калмыкии и для меня лично родным»

«Человек слова и чести, абсолютно командный, харизматичный, настоящий лидер Юрий Викторович проникся любовью, огромным уважением и заботой к республике и нашему народу. И, безусловно, все это взаимно.



Если говорить о профессионализме, то за время нашей совместной работы изменения в лучшую сторону коснулись всех сфер жизни Калмыкии. Мы реализуем Индивидуальную программу развития республики, начали последовательно и планомерно продвигаться в решении вопроса водоснабжения, перезагрузили строительную отрасль, транспортно-логистический комплекс, систему поддержки бизнеса, создали много важных и долгожданных объектов социальной инфраструктуры.



Я поздравляю Юрия Зайцева с назначением исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл.



У Марий Эл и Калмыкии много общего. Это национальная республика, где также живут добрые и талантливые люди. Уверен, что Юрий Викторович быстро найдет новые точки роста и определит возможности для развития доверенного ему Президентом России Владимиром Путиным региона.



Отмечу, мы с ним уже запланировали в ближайшее время подписание соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и Марий Эл.» - сообщает он в своем телеграм-канале.



В 2019 году исполняющим обязанности председателя правительства Калмыкии был назначен Юрий Зайцев, кандидат экономических наук родом из города Монино Московской области. Выпускник военного ВУЗа Министерства обороны России и Санкт-Петербурского государственного инженерно-экономического университета. Работал в коммерческих и государственных структурах, в том числе на руководящих должностях.