22 мая Калмыкия отметит День предпринимательства

Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

Событие направлено на поддержку и развитие бизнес-инициативы, к участию приглашаются бизнесмены. Желающие смогут презентовать и реализовать свои товары. Как отметил министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий, в прошлом году праздник получил положительный отклик от всех участников, и после его проведения популярность многих предприятий выросла. Ярмарка, выставка и праздничный концерт развернутся на Площади Победы. Ко дню предпринимательства региональный центр «Мой бизнес» запустил розыгрыш национального блюда «Кюр».