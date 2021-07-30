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19 сентября, 11:17
НовостиЭкология

Калмыкия получит федеральные средства на оснащение для охраны лесов от пожаров

Калмыкия получит федеральные средства на оснащение для охраны лесов от пожаров

 

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» Нацпроекта «Экология» в котором участвует министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии, в текущем году нашему региону будет выделено 25 миллионов рублей на оснащение спецтехникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров.

На эти средства закуплен лесопожарный бульдозер, 7 лесохозяйственных тракторов и 29 единиц лесохозяйственного оборудования.

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