Калмыкия получит федеральные средства на оснащение для охраны лесов от пожаров

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» Нацпроекта «Экология» в котором участвует министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии, в текущем году нашему региону будет выделено 25 миллионов рублей на оснащение спецтехникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров.

На эти средства закуплен лесопожарный бульдозер, 7 лесохозяйственных тракторов и 29 единиц лесохозяйственного оборудования.