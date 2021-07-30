Сегодня День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Сотрудников и ветеранов отрасли поздравил Глава региона Бату Хасиков.

"Лесное хозяйство призвано решать многие жизненно важные вопросы. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов.

За работниками лесного хозяйства республики стоит множество задач и кропотливого труда. Вырастить дерево в степном крае – непростое дело. Однако, в их сферу деятельности входит и защита лесов от болезней и вредителей, лесовосстановительные мероприятия, осуществление контрольно-надзорных функций.

В советское время лесистость в Калмыкии составляла 2%, на сегодня она составляет всего 0,2% от всей площади. Сейчас вопрос повышения лесистости как никогда актуален. Озеленение Калмыкии во всех смыслах положительно скажется на смягчении климата, развитии сельского хозяйства и туристской привлекательности. Также это одно из стратегических решений в борьбе с опустыниванием.

В республике по этому вопросу активно ведется работа. В прошлом году мы обновили автопарк спецтехники лесохозяйственных предприятий. Планируем к 2030 году увеличить лесистость Калмыкии до 0,5 %. Это существенно улучшит экологическую ситуацию не только у нас, но и в соседних регионах.

Выражаю благодарность многим поколениям работников отрасли за их вклад в сохранение лесного фонда Калмыкии. В дальнейшем у нас много работы, которая без вас не принесет должных результатов. Убежден, что вы будете бережно и эффективно внедрять в производство современные технологии, увеличивать площадь лесных насаждений и способствовать укреплению экономического потенциала республики.

В профессиональный праздник работников леса хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, успехов в вашей нелегкой работе" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова