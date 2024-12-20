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23 декабря, 11:16
НовостиСобытиеОбщество

Жители посёлка Троицкое принимают участие в конкурсе «Елки России».

Жители посёлка Троицкое принимают участие в конкурсе «Елки России».

Для этого они установили лесную красавицу в парке отдыха, благоустроенного в рамках федеральной программы. И украсили ее калмыцкими игрушками, изделиями местных мастеров и ремесленников. В конкурсе также принял участие коллектив детского сада. Воспитатели изготовили тюльпаны, борцоги из цветных бумаг. Здесь открыли тематический уголок с традиционными атрибутами степняков. По их словам , всё это способствует сохранению культурного наследия для подрастающего поколения.

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