Жители посёлка Троицкое принимают участие в конкурсе «Елки России».

Для этого они установили лесную красавицу в парке отдыха, благоустроенного в рамках федеральной программы. И украсили ее калмыцкими игрушками, изделиями местных мастеров и ремесленников. В конкурсе также принял участие коллектив детского сада. Воспитатели изготовили тюльпаны, борцоги из цветных бумаг. Здесь открыли тематический уголок с традиционными атрибутами степняков. По их словам , всё это способствует сохранению культурного наследия для подрастающего поколения.