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27 мая, 12:51
НовостиСобытиеСельское хозяйство

Этот понедельник в Калмыкии отмечен как день поля. Мероприятия продлятся два дня

Этот понедельник в Калмыкии отмечен как день поля. Мероприятия продлятся два дня

Сегодня полевой семинар проходит на базе СПК имени Карла Маркса Яшалтинского района. Хозяйство выращивает и реализует сертифицированные элитные семена пшеницы.

Участники, а это руководители СПК, КФХ и не только из районов республик, но и соседних регионов, а также специалисты Россельхознадзора, Россельхозцентра, агрохимической лаборатории «Калмыцкая», осмотрели демонстрационные посевы озимых культур, сельскохозяйственную технику и обменялись мнениями.

В обсуждении приняли участие и дали пояснения научные сотрудники Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко и Калмыцкого научно – исследовательского института сельского хозяйства. А завтра работа семинара продолжится в Целинном районе.

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